Серія А підтвердила, що гра повинна відбутися у термін

Джерело - Sport Arena.

Матч 3-го туру Серії А між Ювентусом і Наполі відбудеться як і планувалося сьогодні, 4 жовтня.

Про це повідомляє Gianlucadimarzio.com.

Раніше були побоювання про його проведення через розпорядження влади.

Наполі міг не вирушити на виїзну гру в Турин через місцевої влади, які хотіли заборонити команді летіти на виїзний матч.

Вчора стало відомо, що двоє співробітників Ювентуса заразилися коронавірусом. Через це гравці бьянконері пішли на особливий режим самоізоляції з можливістю тренуватися і грати матчі.