Джерело - Sport Arena.
Матч 3-го туру Серії А між Ювентусом і Наполі відбудеться як і планувалося сьогодні, 4 жовтня.
Про це повідомляє Gianlucadimarzio.com.
Раніше були побоювання про його проведення через розпорядження влади.
Наполі міг не вирушити на виїзну гру в Турин через місцевої влади, які хотіли заборонити команді летіти на виїзний матч.
Вчора стало відомо, що двоє співробітників Ювентуса заразилися коронавірусом. Через це гравці бьянконері пішли на особливий режим самоізоляції з можливістю тренуватися і грати матчі.