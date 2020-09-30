Джерело - Чемпіон.

Уболівальники угорського Ференцвароша, які зібралися біля домашньої арени команди влаштували фантастичну овацію головному тренеру команди Сергію Реброву після перемоги над Молде.

Зазначимо, востаннє угорський гранд грав у групі Ліги чемпіонів у сезоні 1995/96 - 25 років тому. Як ми писали раніше, Ребров встановив історичні досягнення для українських тренерів.

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