Джерело - Чемпіон.

Незважаючи на поразку в бою за титул чемпіона світу WBC івд Джермола Чарло, Сергій Дерев'янченко провів черговий топовий поєдинок.

Зокрема, сам американець зізнався, що цей бій став найбільшим випробуванням у кар'єрі. Наприкінці 12-го раунду Дерев'янченко провів надпотужну атаку й не відомо чим це все закінчилося б якби не фінальний гонг.

😱 Jusqu'au bout ! Charlo et Derevyanchenko nous auront offert un spectacle de grande qualité sur 12 rounds



📊 La décision des juges dans un instant ! #RMCBoxe pic.twitter.com/marNc8a6BP — RMC Sport (@RMCsport) September 27, 2020

Дивіться запис бою онлайн, а також огляд поєдинку.

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