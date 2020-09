Фанати лондонського Вест Гема були вражені останнім виступом українського вінгера Андрія Ярмоленка і вимагають від тренера випускати хавбека в матчах Прем'єр-ліги.

Twitter "молотобійців" був переповнений хвалебними коментарями в сторону Ярмоленка після матчу з Халл Сіті.

"Поставте. Його. В основу. Проти Вулвергемптона. Будь ласка".

"Тепер, якщо Яромленко та Аллер не почнуть в основі на вихідних - це ганьба для Девіда Голда(співвласник Вест Гему, - прим.). Мої улюблені гравці показують, що вони будуть забивати голи".

Now if @Yarmolenko_7 and @HallerSeb don’t start on weekend it’s a disgrace @davidgold my fave players and showing they will score goals

"Ярмо, безсумнівно, повинен стартувати в неділю проти Вулвергемптона ... Халл просто не зміг впоратися з його хитрощами. Враховуючи силу суперників Першої ліги ... Андерсон, Ланзіні і навіть Вільшер виглядали напівпристойно - і виглядали так, ніби вони хочуть бути у Вест Гемі".

Yarmo surely has to start on Sun against Wolves....Hull simply couldn't cope with his trickery. Placed in context of League One opponents...Anderson, Lanzini and even Wilshere looked half decent - and looked as if they wanted to be at W Ham.