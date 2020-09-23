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Якщо ви продасте Ярмоленка, ми будемо бунтувати, - фанати Вест Гема запалюють у Твіттері

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Якщо ви продасте Ярмоленка, ми будемо бунтувати, - фанати Вест Гема запалюють у Твіттері
#Ярмоленко, #Вест Гем, #Халл Сіті

Джерело - Чемпіон.

Фанати лондонського Вест Гема були вражені останнім виступом українського вінгера Андрія Ярмоленка і вимагають від тренера випускати хавбека в матчах Прем'єр-ліги.

Twitter "молотобійців" був переповнений хвалебними коментарями в сторону Ярмоленка після матчу з Халл Сіті.

"Поставте. Його. В основу. Проти Вулвергемптона. Будь ласка".

"Тепер, якщо Яромленко та Аллер не почнуть в основі на вихідних - це ганьба для Девіда Голда(співвласник Вест Гему, - прим.). Мої улюблені гравці показують, що вони будуть забивати голи".

"Ярмо, безсумнівно, повинен стартувати в неділю проти Вулвергемптона ... Халл просто не зміг впоратися з його хитрощами. Враховуючи силу суперників Першої ліги ... Андерсон, Ланзіні і навіть Вільшер виглядали напівпристойно - і виглядали так, ніби вони хочуть бути у Вест Гемі".

"Якщо ви продасте цю людини - ми бунтуємо".

Нагадаємо, Вест Гем із дублем та двома асистами Ярмоленка обіграв Халл Сіті.

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