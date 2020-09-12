Зубов, Слюсар, Перхун і компанія - найтрагічніша збірна України, що здобула перший міжнародний успіх

Джерело - Чемпіон.

Їм би мало бути 42-43 роки - але четверо з них не дожили до цього віку.

16 років тому збірна України ю16 виграла бронзові медалі Чемпіонату Європи - це був перший серйозний міжнародний успіх українського футболу! У цьому відео на Старгород спорт згадуємо тих гравців, які виграли ці нагороди, а також, як склалася їх ігрова та життєва доля! Найвідоміші з них - Геннадій Зубов, Валентин Слюсар, Сергій Перхун - цим гравцям вдалося пограти і за головну збірну країни.

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