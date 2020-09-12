 Зубов, Слюсар, Перхун і компанія - найтрагічніша збірна України, що здобула перший міжнародний успіх | Блоги | Champion.com.ua
Мій профіль
Олімпік у більшості переграв Дніпро-1 у 2 турі УПЛ
Сьогодні 15:54 760
Колос знищив ФК Львів у 2 турі УПЛ
Сьогодні 18:54 353
Вест Гем - Ньюкасл: онлайн-трансляція 1 туру АПЛ. LIVE
Сьогодні 18:23 1215
Осака - Азаренко: онлайн-трансляція фіналу US Open-2020. LIVE
Сьогодні 18:22 162
Зеленський заснував 50 стипендій для спортсменів з неолімпійських видів спорту
Сьогодні 10:50 330
Визначились фіналісти US Open
Сьогодні 08:49 699
Динамо не змогло перемогти Десну у 2 турі УПЛ
Вчора 20:57 8729 3
Металіст 1925 переміг Миколаїв, Агробізнес здійснив камбек. Результати матчів 2 туру Першої ліги
Вчора 19:00 1323
Андронов: Маліновському пропонують залишити Аталанту
Вчора 16:25 5514 5
В Україні дозволили грати матчі з уболівальникам
Вчора 15:45 1171
Блоги
Зубов, Слюсар, Перхун і компанія - найтрагічніша збірна України, що здобула перший міжнародний успіх
Зубов, Слюсар, Перхун і компанія - найтрагічніша збірна України, що здобула перший міжнародний успіх Valeriy Ruchka
Сьогодні 18:43 403
З'явилося відео сутички Сона і Льоріса в роздягальні Тоттенгема
З'явилося відео сутички Сона і Льоріса в роздягальні Тоттенгема Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:21 911
Ногою в голову. Жахливий прийом в жіночому футболі
Ногою в голову. Жахливий прийом в жіночому футболі Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:55 611
Найбільша перемога в кар'єрі. Як Світоліна тріумфувала на Підсумковому турнірі
Найбільша перемога в кар'єрі. Як Світоліна тріумфувала на Підсумковому турнірі Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:31 784
Еліні Світоліній 26! Найгарячіші фото першої ракетки України
Еліні Світоліній 26! Найгарячіші фото першої ракетки України Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:20 1892
За збірну нам не платять. 10 питань для футзалістки Юлії Дударчук
За збірну нам не платять. 10 питань для футзалістки Юлії Дударчук Valeriy Ruchka
Вчора 12:39 687
Усе про спортивне харчування для бігу - Пейсмейкери
Усе про спортивне харчування для бігу - Пейсмейкери Valeriy Ruchka
Вчора 10:06 360
Лунін показав свої неймовірні сейви на тренуванні
Лунін показав свої неймовірні сейви на тренуванні Андрій Твердохліб
Вчора 09:14 6036 1
Легендарний олімпійський чемпіон носить фотографію Лукашенка поряд з іконами
Легендарний олімпійський чемпіон носить фотографію Лукашенка поряд з іконами Valeriy Ruchka
Вчора 08:50 1527 1
Народний чемпіон. Віктор Постол показав зал дитинства та розповів про бій з Раміресом
Народний чемпіон. Віктор Постол показав зал дитинства та розповів про бій з Раміресом Андрій Твердохліб
10.09.2020 22:06 403
Легенда дня. 45 років тому Олег Блохін принизив захист Баварії та забив феноменальний гол
Легенда дня. 45 років тому Олег Блохін принизив захист Баварії та забив феноменальний гол Андрій Твердохліб
09.09.2020 19:21 2084
Анжеліка Терлюга продемонструвала феноменальний рівень інтелекту та ерудиції
Анжеліка Терлюга продемонструвала феноменальний рівень інтелекту та ерудиції Андрій Твердохліб
09.09.2020 10:54 1227 1
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Андрій Твердохліб
09.09.2020 09:57 11396
Фото дня. Віталій Миколенко показав свою обраницю
Фото дня. Віталій Миколенко показав свою обраницю Андрій Твердохліб
09.09.2020 09:32 6892 1
Гливинський - про атмосферу в збірній: Острах не з'явився
Гливинський - про атмосферу в збірній: Острах не з'явився Valeriy Ruchka
08.09.2020 22:15 697
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:54 Футбол Монпельє розібрався із Ніццою у 3 турі Ліги 1 22
19:37 Футбол Михайленко: Дуже важка поразка 324
19:25 Футбол Ейбар зіграв внічию із Сельтою у 1 турі Ла-Ліги 203
19:06 Футбол Крістал Пелес обіграв Саутгемптон у 1 турі АПЛ 331
18:54 Футбол Колос знищив ФК Львів у 2 турі УПЛ 353
18:43 Блог Зубов, Слюсар, Перхун і компанія - найтрагічніша збірна України, що здобула перший міжнародний успіх 416
18:42 Футбол Тимчик пошкодив м’яз стегна 480
18:29 Футбол Тренер Олімпіка: Гравці забили потрібний гол 519
18:23 Пряма трансляція Вест Гем - Ньюкасл: онлайн-трансляція 1 туру АПЛ. LIVE 1215
18:22 Пряма трансляція Осака - Азаренко: онлайн-трансляція фіналу US Open-2020. LIVE 162
18:09 Пряма трансляція Динамо Київ - АЗ Алкмар: онлайн-трансляція кваліфікації Ліги чемпіонів. LIVE 229
18:08 Футбол У Динамо спростували травму Попова 735
17:54 Футбол Кремінь не зміг переграти Авангард, нічия Вереса та Полісся. Результати 2 туру Першої ліги 305
17:43 Футбол Дніпро-1 - Олімпік 1:3. Огляд матчу 644
17:28 Футбол Тренер Олімпіка назвав амбітну мету клубу 794
17:14 Формула 1 Гамільтон здобув поул на Гран-прі Італії 1097
16:51 Футбол Дніпро-1 - Олімпік 1:3. Відео голів 744
16:39 Теніс Завацька не змогла пробитися у парний фінал турніру WTA у Стамбулі 806
16:24 Футбол Арсенал розгромив Фулгем у 1 турі АПЛ 879
16:12 Футбол Інгулець представив новачків клубу 978
15:54 Футбол Олімпік у більшості переграв Дніпро-1 у 2 турі УПЛ 760
15:39 Теніс Тім - Медведєв: огляд півфінального матчу US Open 1321
15:27 Футбол Мілан підписав воротаря збірної Румунії 1223
15:24 Пряма трансляція Колос - ФК Львів: онлайн-трансляція матчу 2 туру УПЛ. LIVE 2318
15:21 Блог З'явилося відео сутички Сона і Льоріса в роздягальні Тоттенгема 916

Зубов, Слюсар, Перхун і компанія - найтрагічніша збірна України, що здобула перший міжнародний успіх

Сьогодні 18:43 Valeriy Ruchka 416 0
Зубов, Слюсар, Перхун і компанія - найтрагічніша збірна України, що здобула перший міжнародний успіх

Джерело - Чемпіон.

Їм би мало бути 42-43 роки - але четверо з них не дожили до цього віку.

16 років тому збірна України ю16 виграла бронзові медалі Чемпіонату Європи - це був перший серйозний міжнародний успіх українського футболу! У цьому відео на Старгород спорт згадуємо тих гравців, які виграли ці нагороди, а також, як склалася їх ігрова та життєва доля! Найвідоміші з них - Геннадій Зубов, Валентин Слюсар, Сергій Перхун - цим гравцям вдалося пограти і за головну збірну країни.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()