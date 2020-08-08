Джерело - Чемпіон.

Кріштіану Роналду забив фантастичний гол у ворота Ліона в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Португалець смачним вистрілом поцілив верхній кут французів, проте це не допомогло Старій Сеньйорі пройти Ліон.

Гра завершилася з рахунком 2:1 на користь Ювентуса. За сумою двох матчів - 1:1, і Ліон завдяки виїзному голу крокують у чвертьфінал чемпіонскої Ліги.

Нагадаємо, в іншому матчі дня Манчестер Сіті переміг Реал і також пробився в 1/4 фіналу.

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