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Відео дня. Футболісти Ліверпуля отримали довгоочікуваний кубок АПЛ

Сьогодні 17:49 Андрій Твердохліб 427 0
Відео дня. Футболісти Ліверпуля отримали довгоочікуваний кубок АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Напередодні, Ліверпуль після переможної гри над Челсі отримав врешті-решт довгоочікуваний кубок АПЛ.

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