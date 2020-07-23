Відео дня. Футболісти Ліверпуля отримали довгоочікуваний кубок АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Напередодні, Ліверпуль після переможної гри над Челсі отримав врешті-решт довгоочікуваний кубок АПЛ.
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