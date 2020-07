Відео дня. Футболісти Ліверпуля отримали довгоочікуваний кубок АПЛ

Напередодні, Ліверпуль після переможної гри над Челсі отримав врешті-решт довгоочікуваний кубок АПЛ.

A moment we'll never forget ❤️ #LFCchampions pic.twitter.com/QaGW6PuEXr

Start your day in the best possible way... 😍#LFCchampions pic.twitter.com/3iP2O0gr9k