Динамо - Шахтар: ставки букмекерів

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар - фаворит у матчі проти динамо в 29 турі української Прем'єр-ліги, який відбудеться сьогодні, 4 липня в Києві.

Перемога гірників оціється коефіцієнтом - 2,55. Перемога Динамо - 2,65. Нічия - 3,55.

Нагадаємо, востаннє команди грали в 31 травня. Підопічні Каштру впевнено перемогли - 3:1.

Прму трансляцію матчу Динамо - Шахтар дивіться на нашому сайті. Початок о 19:30.

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