Про збірну: її тренерів, Євро 2012 та Словенію-99. Горяїнов проти Кандаурова.

Джерело - Чемпіон.

Олександр Горяїнов та Сергій Кандауров - унікальні українські футболісти. Горяїнов купу років провів у Металісті, рекордсмен УПЛ, Вищої ліги. Кандауров - один з не багатьох, хто був росіянином, а став українцем, а не навпаки. При цьому грав за збірну України і не був гравцем Динамо або Шахтаря. Один з перших, хто у юному віці поїхав грати закордон і зробив там успішну кар'єру в ізраїльському Маккабі з Хайфи та в португальській Бенфіці. Зараз же і Горяїнов і Кандауров працюють в академії Бенфіки в Україні.

І вони ж протистоять одне одному в черговому випуску Що ви знаєте про на Старгород Спорт.

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