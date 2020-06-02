Джерело - Чемпіон.
Відомий український журналіст Максим Розенко опублікував фото разом з американським боксером Шенноном Бріґґзом.
Світлина вийшла досить жартівливою. Розенко спіймав аперкотом колишнього суперника Віталія Кличка.
Актуально: Кличко відповів Бріггсу, який пообіцяв вирубати його з Холіфілдом одним ударом
Під фото Розенко повторив питання Володимира Кличка "Що більше: Великий каньйон або рот Шеннона Бріггса?"
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