Кличко знявся у ролику на підтримку лікарів

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко разом з іншими знаменитостями зі світу боксу знялися у відео на підтримку лікарів усього світу.

Ролик опублікували на офіційній сторінці у Twitter MSG.

"Ми знаємо, що важко вийти на ринг, щоб зустрітися з ним (коронавірусом – ред.) в бою", — сказав Кличко.

Madison Square Garden teams up with World Champions, Hall of Famers, and the Boxing community for a special video tribute honoring the real champions in the global fight against COVID-19. 🥊 #boxing pic.twitter.com/UQwIrAH3vN — MSG (@TheGarden) April 29, 2020

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