Кличко знявся у ролику на підтримку лікарів

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко разом з іншими знаменитостями зі світу боксу знялися у відео на підтримку лікарів усього світу.

Ролик опублікували на офіційній сторінці у Twitter MSG.

Madison Square Garden teams up with World Champions, Hall of Famers, and the Boxing community for a special video tribute honoring the real champions in the global fight against COVID-19. 🥊 #boxing pic.twitter.com/UQwIrAH3vN