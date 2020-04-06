У Києві хлопець переплив Дніпро заради тренування. Його затримала поліція

Джерело - Чемпіон.

6 квітня в Києві в Гідропарку співробітниками поліції були затримані декілька осіб.

За даними прес-служби поліції, на них були складені адміністративні протоколи за недотримання правил карантину. Чоловіків доставили в управління поліції для встановлення всіх обставин інциденту.

Спортсмени висловлювали невдоволення через неможливість тренуватися на спортивному майданчику. Це сталося в Міжнародний день спорту, які щорічно з 2014 року святкується 6 квітня.

Один зі спортсменів вирішив обійти блокпост поліції вплав через Дніпро. Але на іншому березі його зустрів десяток правоохоронців. Любитель спорту опору не чинив.

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