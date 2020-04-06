Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку

23 серпня 2013 Генеральна Асамблея ООН одноголосно прийняла рішення відзначати 6 квітня як Міжнародний день спорту. Офіційна назва Дня - Міжнародний день спорту на благо розвитку та миру (International Day of Sport for Development and Peace).

Спорт на благо миру та розвитку - ключове формулювання цієї міжнародної події, яке підкреслює важливість і необхідність цього виду загальнолюдської діяльності для всіх нас, для суспільства, держави, урядових та неурядових організацій. Здоровий спосіб життя, фізична і інтелектуальна активність є запорукою нашого загального процвітання і добробуту.

Цей день обраний не випадково. Власне 6 квітня 1894 р. у місті Афіни розпочалися І Олімпійські ігри сучасності.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) в статусі постійного спостерігача в ООН підтримав цю ініціативу, оскільки він високо оцінює її потенціал для визнання ролі та внеску спортивних організацій в соціальні зміни та розвиток суспільства. Ставити спорт на службу гармонійного розвитку людства є ключовою місією МОК. Цей День буде, значною мірою, доповнювати флагманський захід МОК – Олімпійський день.

Спорт не зважаючи на максимальний накал зусиль і емоцій, однозначно є абсолютно мирною і корисною діяльністю, яка об’єднує нації та народи навколо єдиної спільної мети – здорове майбутнє суспільства.

Цікаві факти зі світу спорту:

Першим в історії олімпійським чемпіоном у 776 р. до н.е. став кухар з Еліди на ім'я Кореб.

Найбільш літнім чоловіком, що завоював Олімпійську медаль, був Оскар Сван, що зайняв друге місце в змаганнях зі стрільби на Олімпіаді 1920 року в Швеції. Тоді йому було 72 роки.

Середній вік жінок, що беруть участь в літніх олімпійських іграх - 20 років.

У 1900-1920 рр. перетягування канату було олімпійським видом спорту.

Серед чемпіонів у всіх видах спорту, вік чемпіонів з більярду найбільший - в середньому 35,6 років.

Британська біговий кінь "Гуморист ", що виграв не один приз на дербі 20-х років, виявляється, взагалі не повинен був бігати. Розтин, проведений після його смерті показав, що у нього була тільки одна легеня.

У червні 1963 року в Британії, м'яч, посланий з подачі англійським тенісистом Майклом Сангстером летів зі швидкістю майже 248 км/год. Це була найпотужніша подача, коли-небудь зафіксована у світовому тенісі.

Шашки старіші за шахи.

Бразилія - єдина країна, що брала участь у всіх чемпіонатах світу з футболу.

Більярд займає в США сьоме місце серед всіх видів спорту за поширеністю.

Американці витрачають щорічно близько 630 мільйонів доларів на м'ячики для гольфу.

Як стверджують психологи, гірські лижі вибирають ті люди , хто любить Досягати , а сноуборд освоюють - ті , хто любить Вирішувати.

Слово "хокей", швидше за все, походить від французького Hoquet — "пастуша палиця". Саме такі ціпки служили першими хокейними ключками. Інша версія свідчить, що своїй назві цей вид спорту зобов’язаний індіанському святу Хогі, під час якого обов’язково грали в схожу гру.

Перший офіційний хокейний матч відбувся 3 березня 1895 року в канадському Монреалі. Хокейний матч зображений на канадській п’ятидоларовій купюрі.

Найкрупніший розрив у рахунку був зафіксований в 1987 році під час матчу Південна Корея — Таїланд. Південнокорейські хокеїсти тоді розгромили таїландців з рахунком 92:0.

Вперше хокейна воротарська маска була застосована в 1936 році в Берліні японським воротарем Танаки Хоімой.

У сезоні 1979-80 років у віці 19 років Уейн Гретцкі став наймолодшим хокеїстом в історії НХЛ, що набрав 50 або більше голів і 100 або більше очок за сезон і наймолодшим гравцем, визнаним "Найкориснішим гравцем ліги".

Згідно з дослідженнями, що проводяться Detroit Free Press, 68 відсотків професійних хокеїстів втратили на льоду хоча б по одному зубу.

У гру, схожу на баскетбол, грали ще стародавні майя, і називалася вона "пок-та-пок". Дві команди намагалися закинути чотирикілограмовий каучуковий м’яч у кам’яне кільце, яке висіло прямо на стіні. Правда, на відміну від сучасного баскетболу, майянським спортсменам заборонялося закидати м’яч руками. Зате можна було робити це ліктями, ногами, спиною і навіть головою. Перемога команди очікувала вельми своєрідна нагорода: всіх її гравців приносили в жертву богам (у майя це вважалося дуже почесним).

Бокс був узаконений як вид спорту лише у 1900 році.

Під час зйомок відомого кінофільму Роккі 4 Сільвестр Сталлоне (роль Роккі) запропонував Дольфу Лундгрену (роль Івана Драго) боксувати в повну силу, щоб бойові сцени вийшли максимально достовірними. У результаті Лундгрен так відлупцював Сталлоне, що той 8 днів пролежав у лікарні.

Єдиним боксером, що не програв жодного бою, був легендарний Рокі Марчіано. Він виграв всі свої 49 боїв на професійному рингу, причому 43 з них нокаутом.

Перший офіційний поєдинок між різностатевими боксерами відбувся в 1999 році. Як не дивно, виграла його жінка.

Волейбол зародився в Сполучених Штатах. Так в 1895 році в одному з коледжів викладач фізичної культури запропонував своїм учням пограти в "літаючий м’яч". З тих пір пройшло багато років, "літаючий м’яч" змінився на "волейбол" і прийняв світові масштаби гри. Близько одного мільярда всіх людей на планеті грають саме у волейбол. І це не рахуючи професіоналів.

Міжнародна федерація волейболу є однією з найбільших у світі. У неї входять 218 країн всієї планети, а існує вона з 1947 року.

З кінця ХІХ ст. в Україні поширилися європейські види спорту, насамперед футбол, створювалися спортивні гуртки та об’єднання, культивувалися окремі види спорту.

Участь українців у світовому олімпійському русі започаткована ще в 1884 році. Тоді українець, 56-річний генерал Олексій Бутовський, уродженець с. П’ятиборець на Полтавщині, став одним із фундаторів олімпійського руху. Він перебував у складі Міжнародного олімпійського комітету (МОК) з 1894 до 1900 року.

18 разів піднімалася на вищу сходинку олімпійського п’єдесталу Лариса Латиніна – одна з найвидатніших гімнасток ХХ століття. Вона брала участь у трьох Олімпіадах (1956, 1960, 1964) і встановила й досі ніким неподоланий рекорд щодо кількості золотих медалей серед усіх спортсменів світу.

За рівнем спортивних результатів останніх 40 років Україна входить до чільної двадцятки країн, які найбільш успішно виступали на світовому рівні.

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