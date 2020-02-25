Майкл Джордан розплакався під час промови на церемонії прощання з Браянтом

В Лос-Анджелесі відбулася церемонія прощання з видатним баскетболістом Кобі Браянтом. Тисячі людей попрощалися із загиблим у катастрофі вертольота екс-гравцем Лос-Анджелес Лейкерс.

Легендарний баскетболіст Майкл Джордан розплакався, коли виголошував промову про Кобі:

"Разом з Кобі померла і частинка мене. Для мене він був молодшим братом. Кобі мріяв стати найкращим баскетболістом, а я намагався допомагати йому в цьому. При цьому доводилося миритися з його пізніми дзвінками, дурними питаннями. Але я розумів, що йому це потрібно, щоб стати кращим. Ми багато розмовляли про сім'ю, бізнес, про все. А тепер його не стало".