Майкл Джордан розплакався під час промови на церемонії прощання з Браянтом

В Лос-Анджелесі відбулася церемонія прощання з видатним баскетболістом Кобі Браянтом. Тисячі людей попрощалися із загиблим у катастрофі вертольота екс-гравцем Лос-Анджелес Лейкерс.

Легендарний баскетболіст Майкл Джордан розплакався, коли виголошував промову про Кобі:

"When Kobe Bryant died, a piece of me died."



—Michael Jordan during Kobe and Gianna's Celebration of Life pic.twitter.com/U2Lyj8AyUZ