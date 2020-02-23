 Лень влаштував бійку в матчі НБА | Блоги | Champion.com.ua
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Лень влаштував бійку в матчі НБА

Сьогодні 12:44 Valeriy Ruchka 131 0
Лень влаштував бійку в матчі НБА

Джерело - Чемпіон.

Український центровий Олексій Лень на початку четвертої чверті дебютного матчу за Сакраменто влаштував сутичку з важким форвардом Лос-Анджелес Кліпперс Монтрезом Харреллом.

Лень і Харрелл були покарані технічними фолами за участь в інциденті.

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