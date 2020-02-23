Джерело - Чемпіон.

Український центровий Олексій Лень на початку четвертої чверті дебютного матчу за Сакраменто влаштував сутичку з важким форвардом Лос-Анджелес Кліпперс Монтрезом Харреллом.

Лень і Харрелл були покарані технічними фолами за участь в інциденті.

Double techs on Trezz & Alex Len after they exchange pleasantries 👀#ClipperNation pic.twitter.com/tst1P9hp9u — FOX Sports West (@FoxSportsWest) February 22, 2020

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