Український центровий Олексій Лень на початку четвертої чверті дебютного матчу за Сакраменто влаштував сутичку з важким форвардом Лос-Анджелес Кліпперс Монтрезом Харреллом.

Лень і Харрелл були покарані технічними фолами за участь в інциденті.

Double techs on Trezz & Alex Len after they exchange pleasantries 👀#ClipperNation pic.twitter.com/tst1P9hp9u