Сам собі зламав шию: російський борець отримав жахливу травму на кубку світу. ВІДЕО 18+

Жахливий епізод стався на відкритому кубку світу з грепплінгу, який відбувався в Санкт-Петербурзі.

Борець на ім'я Пайзутдін Алієв, проводячи силовий прийом, зламав собі шию. За наявною інформацією, спортсмен залишився живий, але у нього паралізовані руки і ноги.

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