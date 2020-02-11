Сам собі зламав шию: російський борець отримав жахливу травму на кубку світу. ВІДЕО 18+

Жахливий епізод стався на відкритому кубку світу з грепплінгу, який відбувався в Санкт-Петербурзі.
Борець на ім'я Пайзутдін Алієв, проводячи силовий прийом, зламав собі шию. За наявною інформацією, спортсмен залишився живий, але у нього паралізовані руки і ноги.
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На открытом кубке мира по грепплингу, который проходит в Санкт-Петербурге борец из Дагестана во время приёма на руку проводимым сопернику, неблагополучно приземлился и сломал шею. ⠀ По имеющейся информации спортсмен жив, в данный момент парализованы руки и ноги. @dagizvestiyaa #дагестанскиеизвестия #грепплинг
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