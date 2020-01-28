Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу WBA у флайвейті (до 50,8 кг) Артем Далакян, 8 лютого 2020 року, проведе вже четвертий захист свого чемпіонського титулу в Києві.

Поєдинок традиційно відбудеться в КВЦ Парковий.

Суперником українця стане 24-річний Хосбер Перес з Венесуели. Перес дебютував на професійному рингу в квітні 2016 року і за цей час провів 18 боїв, в яких здобув 16 перемог, з них 12 нокаутом (відсоток нокаутів 77,78). За свій стиль ведення бою Хосбер отримав рінгнейм Лавина. Це буде дебютний поєдинок Переса в Європі, і він вже заявив, що має намір повернутися до Венесуели з чемпіонським поясом Артема.

Артем Далакян представляє компанію Union Boxing Promotion і є єдиним українським боксером, який всі свої чемпіонські захисти провів в Україні. Звання чемпіона світу Артем завоював в американському Інглвуд, 24 лютого 2018 року, коли переміг американця Брайана Вилорію. Після чого вже тричі захистив титул.

Раніше Чемпіон писав, що суперник українського чемпіона може отримати чималий штраф. Також повідомлялося, що Далакян готовий виступити в третьому сезоні Всесвітньої боксерської суперсерії.

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