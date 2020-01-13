Далакян готовий виступити в третьому сезоні Всесвітньої боксерської суперсерії

Організатор Всесвітньої боксерської суперсерії Калле Зауерлянд в інтерв'ю ЗМІ зазначив, що для проведення третього сезону WBSS розглядає чотири вагові категорії, в тому числі флайвейт (до 50,8 кг), де чемпіоном світу WBA є українець Артем Далакян.

Ми попросили прокоментувати, чи готовий українець брати участь у Всесвітній боксерській суперсерії його промоутера Юрія Рубана, менеджера Дмитра Єлисєєва та особисто Артема Далакяна.

"Артем готовий до об'єднавчих боїв, - зазначив Юрій Рубан. - Ми неодноразово зв'язувалися з чемпіонами в його ваговій категорії за іншими версіями, але у їх команд були інші плани. Мовляв, проведемо обов'язкові захисти, а потім повернемося до розмови про організацію поєдинку за об'єднання титулів. Далакян готовий зустрітися і з 24-річним чемпіоном світу WBC мексиканцем Хуліо Сезара Мартінеса, і 24-річним чемпіоном світу WBO японцем Косеі Танаки, і 37-річним чемпіоном світу IBF південноафриканцем Моруті Мталане, який вперше завоював цей титул в 2009 році. Якщо Калле Зауерлянд готовий організувати нам об'єднавчі бої, ми серйозно розглянемо цю пропозицію. Поки ж перед ним стоїть завдання провести успішний захист титулу в Україні 8 лютого. Нагадаю, суперником Далакяна буде венесуелець Хосбер Перес, а боксерське шоу відбудеться в Києві в КВЦ Парковий. Користуючись можливістю, запрошую фанів боксу на наше лютневе шоу, в рамках якого ми готуємо багато приємних сюрпризів", - говорить Рубан.

"Якщо в Суперсерії будуть брати участь чемпіони світу по іншим версіям, ми готові долучитися до битви за абсолютне чемпіонство. Артем готовий боксувати і в Японії, і в Європі, і в США, де він і завоював свій чемпіонський титул. Нехтувати можливістю об’єднати чемпіонські титули ми не будемо", - сказав Єлисєєв.

"Всесвітня боксерська суперсерія - амбітний турнір, який непогано зарекомендував себе, - вважає Артем Далакян. - Я мрію проводити об'єднавчі бої. Якщо на кону турніру буде стояти титул абсолютного чемпіона світу, буду максимально мотивований продемонструвати свої кращі навички. Безумовно, моєю метою буде перемога в турнірі. Але поки я зосереджений на найближчому завданні - своєму вже четвертому за рахунком захисту чемпіонського титулу. Хосбер Перес - міцний хлопець, який здатний на багато що. У мене вже почався найвідповідальніший етап підготовки - спаринги. У підготовці до бою мені допоможуть п'ятеро спаринг-партнерів. А вже після поєдинку з Пересом можна буде більш предметно обговорювати можливість моєї участі в третьому сезоні WBSS", - підсумував Далакян.