Еквадорська Барселона повела товариський матч з Дельфіном, проте популярним цей поєдинок став не через гру футболістів, а завдяки кумедному випадку на трибунах.

В одному з епізодів камера зняла фаната, що цілується зі своєю супутницею і вивела це на екран стадіону. Коли чоловік побачив, що його зображення з'явилося на екрані тут же прибрав руку з плеча дівчини і виглядав дуже знервовано.

Відео миттєво стало вірусним, а більшість припускають, що така поведінка чоловіка пов'язана з можливою зрадою. Водночас користувачі Twitter помітили, що контакту губи в губи не було, а тому, "VAR, швидше за все, скасував би факт зради".

Plot twist this Barcelona fan is camera shy and doesn't like getting attention especially when he's being romantic 😂 pic.twitter.com/Nt1tV6MhDR