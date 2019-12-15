 Теофімо Лопес нокаутував Річарда Коммі. ВІДЕО нокауту | Блоги | Champion.com.ua
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Теофімо Лопес нокаутував Річарда Коммі

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Теофімо Лопес нокаутував Річарда Коммі

Джерело - Чемпіон.

Американець Теофімо Лопес став чемпіоном світу за версією IBF у легкій вазі.

Лопес у другому раунді нокаутував Річарда Коммі з Гани.

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