Джерело - Чемпіон.

Американець Теофімо Лопес став чемпіоном світу за версією IBF у легкій вазі.

Лопес у другому раунді нокаутував Річарда Коммі з Гани.

El ghanés no aguantó el poder del hondureño. El tercero en el ring detiene la pelea. #CommeyLopez #TRxESPN



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