Півзахисник Реала Лука Модрич купив особняк за 12 мільйонів євро в елітному районі Ла Моралеха,

Про це інформує Vanity Fair.

Елітна нерухомість Мадрича в столиці Іспанії розташована на площі 10 тисяч квадратних метрів, саме житло займає територію 2700 квадратних метрів.

Видання відзначає, що в новому будинку Модрича є 9 спалень, 9 ванних кімнат, тренажерний зал, масажний кабінет, робочий кабінет з видом на сад і гараж для автопарку в 10 автомобілів.

Також у Модрича тепер в будинку є кінотеатр, обладнаний за останнім словом техніки, на 18 місць, кімната для вечірок, а також дитячий ігровий майданчик.

У поточному сезоні 34-річний Модрич провів у Ла-Лізі 10 матчів, відзначившись у них 2 голами і 5 результативними передачами. Реал займає друге місце в чемпіонаті Іспанії, маючи стільки ж очок, скільки в активі лідируючої Барселони.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua