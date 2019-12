У матчі 19-го туру чемпіонату Румунії між командами Університатя Крайова і Ботошані (3:1) забили досить цікавий гол.

Поступаючись з рахунком 1:2, гості подавали кутовий, на який прибіг і голкіпер. Але після втрати м'яча суперниками відразу п'ять гравців Університаті втекли до порожніх воріт суперника.

The goal of the century was just scored in Romania! pic.twitter.com/S5pPaNeD5B