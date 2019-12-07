Цікавий епізод стався посеред матчу АПЛ між Арсеналом і Брайтоном

Джерело - Чемпіон.

Зірка Арсенала П'єр-Емерік Обамеянг не зміг дочекатися завершення матчу щоб справити нужду.

На 89-й хвилині матчу між Арсеналом і Брайтоном оператори підловили капітана канонірів П'єра-Емеріка Обамеянга, який вибіг з під-трибунного приміщення на поле.

Як повідомляє The Sun, футболіст бігав у природній потребі в туалет. Він був відсутній на поле всього кілька хвилин, у той момент коли його команда поступалася.

Нагадаємо, матч завершився з рахунком 1:2 на користь Брайтона.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua