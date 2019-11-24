Вайлдер - Ортіс: відео бою

Джерело - Чемпіон.

Непереможений американський чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер виграв і другий бій з кубинцем Луїсом Ортісом, пославши суперника в нокаут в сьомому раунді поєдинку.

Протягом бою кубинець виглядав досить непогано і навіть вів у рахунку, але потім різкий удар справа застав його зненацька і бій завершився достроковою перемогою Вайлдера.

Американцю вдалося провести вже десятий успішний захист титулу WBC. Він завоював його в січні 2015 року.

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