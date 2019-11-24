Вайлдер - Ортіс: відео нокауту

Джерело - Чемпіон.
Американець Деонтей Вайлдер (41-0-1, 40 КО) нокаутував у бою за титул WBC у надважкій вазі кубинця Луїса Ортіса (31-1, 26 КО).
Бій закінчився у 7 раунді після потужного удару американця.
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