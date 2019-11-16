Ютуб забанив шоу ТаТоТаке

Джерело - Чемпіон.

YouTube заблокував крайній випуск аналітичного шоу ТоТоТаке.

Про це повідомляється на офіційній сторінці каналу.

"Друзі! Ютуб забанив наш останній випуск. Чому — хз, намагаємось розібратись, але очевидно, що це якась помилка. Ми вже подали апеляцію, чекаємо. Сподіваємось, все розрулиться,"- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у цій програмі ведучі обговорювали матч збірної України проти Естонії, боротьбу динамівських ультрас за популяцію сов та багато іншого.

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