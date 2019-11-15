Україна – Естонія, заява ультрас Динамо і криза Ворскли - ТаТоТаке

Джерело - Чемпіон.
Збірна України провела перший експериментальний матч після виходу на Євро-2020. Робимо перші висновки разом з керівником сайту “Золотий талант” Андрієм Кудирком.
Таймінг випуску:
01:53 - Збірна зберегла свій стиль навіть з таким складом
04:35 - Сидорчука — головний конкурент Степаненка
05:53 - У Шахова непогані шанси потрапити в заявку на Євро
08:16 - Іванісеня класно дебютував, але йому немає місця в збірній
11:01 - Проблема Бєсєдіна — в його перевагах
12:40 - Шведу треба щось робити з характером
14:51 - Безус може стати дублером Коноплянки
16:48 - Попов і Лєднєв заслуговують на виклик в націоналку
21:18 - Ультрас Динамо просто знущаються над нами
24:19 - Звільнення Косовського і призначення Максимова не врятують Ворсклу
26:36 - Завдяки Гомесу Олімпік потрапить в топ-6
28:02 - Чому в сучасному футболі не грають з ліберо
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua