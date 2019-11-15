Україна – Естонія, заява ультрас Динамо і криза Ворскли - ТаТоТаке

Джерело - Чемпіон.

Збірна України провела перший експериментальний матч після виходу на Євро-2020. Робимо перші висновки разом з керівником сайту “Золотий талант” Андрієм Кудирком.

Таймінг випуску:

01:53 - Збірна зберегла свій стиль навіть з таким складом

04:35 - Сидорчука — головний конкурент Степаненка

05:53 - У Шахова непогані шанси потрапити в заявку на Євро

08:16 - Іванісеня класно дебютував, але йому немає місця в збірній

11:01 - Проблема Бєсєдіна — в його перевагах

12:40 - Шведу треба щось робити з характером

14:51 - Безус може стати дублером Коноплянки

16:48 - Попов і Лєднєв заслуговують на виклик в націоналку

21:18 - Ультрас Динамо просто знущаються над нами

24:19 - Звільнення Косовського і призначення Максимова не врятують Ворсклу

26:36 - Завдяки Гомесу Олімпік потрапить в топ-6

28:02 - Чому в сучасному футболі не грають з ліберо

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