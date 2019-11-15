Відео дня. Переможний гол Романа Безуса у ворота збірної Естонії

Джерело - Чемпіон.

Збірна України здобула мінімальну перемогу над збірною Естонії (1:0) у контрольній грі, яка відбулася напередні в Запоріжжі.

Єдиний і переможний гол за синьо-жовтих на 92-й хвилині забив хавбек Гента Роман Безус. Гол вийшов дещо курйозним, але від цього, не менш, красивим.

Нагадаємо, у неділю, 17 листопада, збірна України зіграє заключний матч відбіркового турніру Євро 2020 проти команди Сербії. Пряма трансляція поєдинку на нашому сайті о 16:00.

Сьогодні ж, 15 листопада, молодіжна збірна України зіграє матч 4-го туру кваліфікації Євро 2021 зі збірною Данії. Початок гри о 18:30. Пряма трансяція ТУТ.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua