Визначаємо найкращого футболіста в українській історії

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 5 листопада, - визначна дата для українського футболу.

У цей день, в 1952 році народився Олег Блохін, а у 1997му - Андрій Шевченко зробив епічний хет-трик на Камп Ноу в ворота Барселони.

Питання просте: хто найкращий футболіст в історії України?

Нагадаємо, Андрій Шевченко відсвіткував свій День народження 29 вересня.

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