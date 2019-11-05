Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 5 листопада, - визначна дата для українського футболу.
У цей день, в 1952 році народився Олег Блохін, а у 1997му - Андрій Шевченко зробив епічний хет-трик на Камп Ноу в ворота Барселони.
Питання просте: хто найкращий футболіст в історії України?
Нагадаємо, Андрій Шевченко відсвіткував свій День народження 29 вересня.
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