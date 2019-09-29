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Діамант українського футболу. Андрію Шевченку - 43!

Сьогодні 11:19 Valeriy Ruchka 433 0
Сьогодні, 29-го вересня, головний тренер збірної України, Андрій Шевченко святкує свій 43-й день народження.
Діамант українського футболу. Андрію Шевченку - 43!

Сьогодні, 29-го вересня, головний тренер збірної України, Андрій Шевченко святкує свій 43-й день народження.

За свою довгу кар'єру Шева здобув чимало титулів, як командних так і індивідуальних.

Але розпочинав свою кар'єру легендарний українець ще 26 років тому.

1. Динамо (Шева)

Розпочав свою професіональну кар'єру Шевченко ще в 1993 році, в Динамо Київ, до цього пройшовши 8 років школи киян.

За 6 років Шевченко став не лише лідером Динамо, а й легендою.

В той час будь-яка команда хотіла мати у своєму складі такого забивного та молодого форварда.

У 1999 році Динамо дійшло до півфіналу ЛЧ, у якому Шевченко став найкращим бомбардиром.

Після такого перформансу усі гранди робили пропозицію Динамо по юному форварду, але виграти боротьбу за українця зміг Мілан.

2. Мілан (Диявол зі сходу)

З цього моменту розпочався великий європейський шлях Шевченка в Мілані.

За 7 сезонів Шевченко виграв чимало титулів у Італії та Європі, але головним досягненням Шеви став Золотий М'яч - 2004.

За цей час Шевченко став іконою в Мілані і ледве не став найкращим бомбардиром команди, за всі часи.

Але час плинув і Шевченко вирішив змінити клуб.

3. Челсі (Не потрібна легенда)

У Челсі Шева відразу почав непогано грати, але все ж закріпитися у стані "аристократів" не вдалося.

На жаль, Моурінью бачив у основі молодого Дрогбу, а не досвідченого українця.

За 3 сезони Шевченко провів лише 48 матчів і забив 9 голів.

Потім була річна оренда в Мілані і повернення додому.

4. Динамо (Ікона)

У 2009 році Шевченко повернувся до рідного Динамо.

Повернення Шеви викликало неабиякий фурор у вболівальників Динамо.

За 3 роки в київському Динамо Шевченко зіграв 55 ігор та забив 23 голи.

5. Збірна

Завершити кар'єру Шевченко вирішив на домашньому Євро у 2012.

До цього Шева провів за збірну 108 матчів і забив 46 голів.

У одному зі своїх останніх матчів Шева зробив диво, оформивши дубль у матчі проти шведів, чим привів у фурор усю країну.

6. Тренер збірної

У 2016 році несподівано для всіх, Андрій Шевченко повернувся у футбол, але не як гравець, а як тренер.

На Шевченка покладали великі надії, він заявляв, що буде створювати команду, яка грає у футбол.

На ЧС 2018 Україна не відібралася, але мало хто розчарувався з цього приводу, але не вихід на Євро 2020 вже навряд чи пробачать Андрію Миколайовичу.

Зараз збірна виглядає дуже добре, виграючи матч за матчем і дуже радісно дивитися на успіхи Шевченка тренера.

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