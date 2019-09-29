Сьогодні, 29-го вересня, головний тренер збірної України, Андрій Шевченко святкує свій 43-й день народження.
За свою довгу кар'єру Шева здобув чимало титулів, як командних так і індивідуальних.
Але розпочинав свою кар'єру легендарний українець ще 26 років тому.
1. Динамо (Шева)
Розпочав свою професіональну кар'єру Шевченко ще в 1993 році, в Динамо Київ, до цього пройшовши 8 років школи киян.
За 6 років Шевченко став не лише лідером Динамо, а й легендою.
В той час будь-яка команда хотіла мати у своєму складі такого забивного та молодого форварда.
У 1999 році Динамо дійшло до півфіналу ЛЧ, у якому Шевченко став найкращим бомбардиром.
Після такого перформансу усі гранди робили пропозицію Динамо по юному форварду, але виграти боротьбу за українця зміг Мілан.
2. Мілан (Диявол зі сходу)
З цього моменту розпочався великий європейський шлях Шевченка в Мілані.
За 7 сезонів Шевченко виграв чимало титулів у Італії та Європі, але головним досягненням Шеви став Золотий М'яч - 2004.
За цей час Шевченко став іконою в Мілані і ледве не став найкращим бомбардиром команди, за всі часи.
Але час плинув і Шевченко вирішив змінити клуб.
3. Челсі (Не потрібна легенда)
У Челсі Шева відразу почав непогано грати, але все ж закріпитися у стані "аристократів" не вдалося.
На жаль, Моурінью бачив у основі молодого Дрогбу, а не досвідченого українця.
За 3 сезони Шевченко провів лише 48 матчів і забив 9 голів.
Потім була річна оренда в Мілані і повернення додому.
4. Динамо (Ікона)
У 2009 році Шевченко повернувся до рідного Динамо.
Повернення Шеви викликало неабиякий фурор у вболівальників Динамо.
За 3 роки в київському Динамо Шевченко зіграв 55 ігор та забив 23 голи.
5. Збірна
Завершити кар'єру Шевченко вирішив на домашньому Євро у 2012.
До цього Шева провів за збірну 108 матчів і забив 46 голів.
У одному зі своїх останніх матчів Шева зробив диво, оформивши дубль у матчі проти шведів, чим привів у фурор усю країну.
6. Тренер збірної
У 2016 році несподівано для всіх, Андрій Шевченко повернувся у футбол, але не як гравець, а як тренер.
На Шевченка покладали великі надії, він заявляв, що буде створювати команду, яка грає у футбол.
На ЧС 2018 Україна не відібралася, але мало хто розчарувався з цього приводу, але не вихід на Євро 2020 вже навряд чи пробачать Андрію Миколайовичу.
Зараз збірна виглядає дуже добре, виграючи матч за матчем і дуже радісно дивитися на успіхи Шевченка тренера.
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