Регбі. КС-2019. Перші результати чвертьфіналів, та що дивитися сьогодні

Дуже різні за сюжетом, але схожі за рахунком, матчі двох перших чвертьфіналів КС-2019. Австралія дала бій Англії і дві третини матчу мала шанси на перемогу (на перших хвилинах другого тайму рахунок був 17:16). Але потім англійці дотиснули суперника 40:16. До речі, регбі - той ігровий вид спорту, де значення дотиснули часто використовується в прямому сенсі, а не переносному, як в інших.

У другій парі 19 жовтня Нова Зеландія дуже швидко відірвалася в рахунку у грі з Ірландією і легко контролювала хід гри. Як підсумок - 46:14. Особливою для багатьох фанів регбі була післяматчева прес-конференція 37-річного капітана Ірландії Рорі Беста, який зіграв за свою збірну 124 матчі. Він ледь стримував слози, а багато фанів на трибунах щиро плакали. Навіть капітан новозеландців після гри більше говорив про Беста ніж про саму гру.

Сьогодні, 20 жовтня, о 13:15 розпочнеться матч чвертьфіналу Кубку світу Японія - ПАР. На відміну від інших пар букмекери, де фаворитами були команди, які посіли перше місце в своїх групах, тут вони віддають перевагу африканцям. При чому ставка на японців 6:1. І тут я з буками не згоден. Якщо в 2015-му перемога Японії над ПАР на Кубку світу була ледь не найголоснішою сенсацію в історії усіх ігрових видів спорту, то зараз це команда, яка посіла перше місце в своїй групі з найкращим показником серед перших місць. Гратимуть вдома. Легкою прогулянкою для ПАР ця гра точно не буде.

Ну, і, головна пара дня, однозначно, була найцікавішою для фанів регбі. Учасники Ліги 6 націй Уельс та Франція о 10:15 визначать останнього чвертьфіналіста. Буки тут менш категоричні ніж у парі Японія - ПАР і дають тут десь 3,5 гривні за кожну поставлену на французів. Я б теж на місці букмекерів не був таким категоричним, а давав на французів десь 2,5. В них є один серйозний козир - через тайфун вони не зіграли з Англією. Відповідно, менше травмованих, більше часу на відпочинок. Вчорашня гра Англія - Австралія продемонструвала, що англійцям це дуже допомогло. Як на мене - головним аргументом перемоги валійців будуть швидкі прориви легкого нападу проти повільного нападу французів.

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