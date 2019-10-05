Мій профіль
Хацкевич звинуватив провідних українських журналістів у пиятиці
Вчора 19:26 2437 1
Філадельфія переграла Чикаго, Вашингтон здолав Айлендерс. Результати матчів НХЛ
Сьогодні 12:33 113
Марченко вийшов у фінал турніру в Нур-Султані
Сьогодні 11:54 281
Визначився календар Формули-1 на сезон 2020
Сьогодні 10:57 210
Ястремська вийшла у фінал парного China Open
Сьогодні 09:20 760
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
Сьогодні 09:06 38756
Дерев'янченко - Головкін: онлайн-трансляція
Сьогодні 08:56 386
Хацкевич: Футбольний агент пропонував мені 300 тисяч доларів за лобіювання гравця
Вчора 17:48 1990
Світоліна поступилася Бертенс у чвертьфіналі China Open
Вчора 11:44 1255
Динамо не змогло перемогти Лугано у 2 турі Ліги Європи
03.10.2019 23:50 2480
Навколо спорту
Блоги
У Ярмоленка - вбивча ліва: офіційний сайт Вест Гема дав характеристику українцю, яка змусить вас пишатися
У Ярмоленка - вбивча ліва: офіційний сайт Вест Гема дав характеристику українцю, яка змусить вас пишатися Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:10 187
Бєй пєтуха: 6 років тому Кличко декласував Повєткіна в Москві
Бєй пєтуха: 6 років тому Кличко декласував Повєткіна в Москві Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:48 689
Я намагалась. Рижикова вибачилася за результат на чемпіонаті світу
Я намагалась. Рижикова вибачилася за результат на чемпіонаті світу Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:36 378
Леоненку - 50: від футболіста до скандаліста. Топ-10 цитат
Леоненку - 50: від футболіста до скандаліста. Топ-10 цитат Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:15 659
Фантастичний гол який важко забути. Шапаренку - 21!
Фантастичний гол який важко забути. Шапаренку - 21! Valeriy Ruchka
Вчора 22:44 940
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:10 Блог У Ярмоленка - вбивча ліва: офіційний сайт Вест Гема дав характеристику українцю, яка змусить вас пишатися 187
13:57 Пряма трансляція Вест Гем - Крістал Пелес: онлайн-трансляція матчу 8 туру АПЛ 494
13:54 Пряма трансляція Ліверпуль - Лестер: онлайн-трансляція матчу 8 туру АПЛ 63
13:54 Футбол Гвардіола назвав найкращого тренера року 322
13:48 Пряма трансляція Ворскла - Маріуполь: онлайн-трансляція матчу 10 туру УПЛ. LIVE 360
13:26 Легка атлетика Лосєв: Мене мотивували солдати, які загинули за нашу незалежність 293
13:12 Футбол Несенюк: Хацкевич не доведе своєю роботою, що журналісти помилилися 406 1
12:57 Футбол Гаттузо може повернутися в Мілан 321
12:33 Хокей Філадельфія переграла Чикаго, Вашингтон здолав Айлендерс. Результати матчів НХЛ 113
12:26 Хокей Крижані Вовки здобули другу перемогу в сезоні, Дніпро знищив чемпіона. Підсумки 6-го туру УХЛ 198
12:14 Футбол Рібері - найкращий гравець Серії А у вересні 154
11:54 Теніс Марченко вийшов у фінал турніру в Нур-Султані 281
11:38 Бокс Вайлдер: Не шкодую, що Джошуа побив Кличка 357
11:18 Футбол Герта - Фортуна 3:1. Огляд матчу 155
10:57 Автоспорт Визначився календар Формули-1 на сезон 2020 210
10:48 Блог Бєй пєтуха: 6 років тому Кличко декласував Повєткіна в Москві 689
10:44 Футбол ПСЖ хоче продовжити контракт з бразильським захисником 310
10:35 Футбол Вальдес може покинути пост головного тренера Барселони U-19 511
10:17 Футбол Україна - Нігерія: онлайн трансляція матчу чемпіонату світу 337
10:02 Бокс Екс-тренера Кличка і Усика жорстоко побили 2626
10:01 Футбол Десна - Олімпік: онлайн-трансляція матчу 10 туру УПЛ. LIVE 190
09:57 Бокс Головкін: Підтримайте Дерев'янченка, він дуже сильний хлопець 306
09:46 Футбол Ліверпуль отримав штраф за поведінку своїх фанатів у матчі Ліги чемпіонів 300
09:37 Футбол Львів - Зоря: прев'ю матчу 10 туру УПЛ 366
09:36 Блог Я намагалась. Рижикова вибачилася за результат на чемпіонаті світу 378

У Ярмоленка - вбивча ліва: офіційний сайт Вест Гема дав характеристику українцю, яка змусить вас пишатися

Сьогодні 14:10 Андрій Твердохліб 187 0
У Ярмоленка - вбивча ліва: офіційний сайт Вест Гема дав характеристику українцю, яка змусить вас пишатися

Джерело - football45.

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко - топ-гравець.

Про це йдеться на офіційному сайті молотобійців, який дав характеристику гравцю.

"Той, хто активно стежить за кар'єрою Андрія Ярмоленко, які не буде здивований тим внеском, який він останнім часом вносить гру команди. Сьомий номер нашої команди - топ-гравець.

Андрій - футболіст, чия ліва нога - одна з найбільш убивчих в футболі, але вболівальники і суперники Вест Гема дізнаються про це із запізненням.

Вест Гем - Крістал Пелес: онлайн-трансляція матчу 8 туру АПЛ

Підписання Аллера і Форнальса, можливо, затьмарило повернення українця після 9-місячної травми, але жоден гравець нашої команди ні додав атаці стільки, скільки Ярмоленко.

Травма, яку він отримав у грі з Тоттенгемом в жовтні минулого року, відкинула його назад, але це не вплинуло на його здатність виступати на топ-рівні. Захисники, як правило, можуть передбачити його дії, але вдіяти з цим їм не під силу. Крім того, Ярмоленко створює простір і для швидкого Фредерікса.

Ярмоленка не зупинити! Українець забив шикарний гол у ворота Борнмута

Реакція одноклубників після його голу в домашньому матчі з Норвічем показала, наскільки популярним є постійно усміхнений вінгер. Такі ж почуття до нього відчувають фани на трибунах.

Андрій Ярмоленко в хорошій формі, але поки не в найкращій. Коли він поверне її, захисники Прем'єр-ліги повинні будуть хвилюватися"- цитує офіційний сайт Вест Гема портал football45.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()