Джерело - football45.

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко - топ-гравець.

Про це йдеться на офіційному сайті молотобійців, який дав характеристику гравцю.

"Той, хто активно стежить за кар'єрою Андрія Ярмоленко, які не буде здивований тим внеском, який він останнім часом вносить гру команди. Сьомий номер нашої команди - топ-гравець.

Андрій - футболіст, чия ліва нога - одна з найбільш убивчих в футболі, але вболівальники і суперники Вест Гема дізнаються про це із запізненням.

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Підписання Аллера і Форнальса, можливо, затьмарило повернення українця після 9-місячної травми, але жоден гравець нашої команди ні додав атаці стільки, скільки Ярмоленко.

Травма, яку він отримав у грі з Тоттенгемом в жовтні минулого року, відкинула його назад, але це не вплинуло на його здатність виступати на топ-рівні. Захисники, як правило, можуть передбачити його дії, але вдіяти з цим їм не під силу. Крім того, Ярмоленко створює простір і для швидкого Фредерікса.

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Реакція одноклубників після його голу в домашньому матчі з Норвічем показала, наскільки популярним є постійно усміхнений вінгер. Такі ж почуття до нього відчувають фани на трибунах.

Андрій Ярмоленко в хорошій формі, але поки не в найкращій. Коли він поверне її, захисники Прем'єр-ліги повинні будуть хвилюватися"- цитує офіційний сайт Вест Гема портал football45.

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