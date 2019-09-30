Великі платники податків: навіщо Україні професійний бокс?

Джерело - Чемпіон.

Мільйонні гонорари найкращих українських професійних боксерів — реальна допомога економіці України. Навіть заробляючи за кордоном, зірки українського боксу є одними з найбільших платників податків в країні.

За прикладами далеко ходити не потрібно. Досить поглянути на незвичайний рейтинг, складений свого часу виданням Forbes Україна. Фахівці підрахували сумарний сплачений податок на доходи фізичних осіб за 2012-2014 роки. У першій п'ятірці рейтингу — Володимир і Віталій Кличко.

Володимир за три роки сплатив до бюджету України 76 мільйонів гривень, а Віталій, який в 2012 провів два бої — 48,7 мільйона гривень. Кличко-молодший поступився тільки Ринату Ахметову (379,8 млн. Грн) і Борису Колесникову (164,1 млн. Грн). Віталій пропустив вперед не лише брата і зазначених вище бізнесменів, а й колишнього тренера Шахтаря Мірчу Луческу (52 млн. грн).

Нагадаємо, 19 серпня 2019 року Федерація боксу України (ФБУ) направила офіційний лист за підписом президента ФБУ В.С. Продивуса в Міністерство молоді та спорту України з проханням ліквідувати "професійний бокс" як окремий вид спорту та видалити його з Реєстру визнаних видів спорту в Україні.

Так може, функціонерам, які вирішили "вбити" професійний бокс в Україні, варто замислитися і про фінансовий збиток, який вони можуть принести країні своїми ініціативами.

Раніше, Володимир Кличко різко відреагував на ідею про ліквідацію професійного боксу в Україні.

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