Відео дня. Найкращий гол року за версією ФІФА

Напередодні ФІФА визначила героїв минулого футбольного сезону.

У номінації Найкращий гол року перемогу здобув форвард угорського Дебрецена Даніель Жорі, який забив феномнальний гол бісіклетою у ворота Ференцвароша.

😲🏆 Daniel Zsori wins the Puskas award thanks to this incredible goal for Debrecen!



👏 Bare in mind he was 18, making his senior debut against the league's leaders and it came in stoppage time...#TheBest #FIFAFootballAwardspic.twitter.com/gtBdZmeWNb