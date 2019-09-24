Відео дня. Найкращий гол року за версією ФІФА

Джерело - Чемпіон.
Напередодні ФІФА визначила героїв минулого футбольного сезону.
У номінації Найкращий гол року перемогу здобув форвард угорського Дебрецена Даніель Жорі, який забив феномнальний гол бісіклетою у ворота Ференцвароша.
😲🏆 Daniel Zsori wins the Puskas award thanks to this incredible goal for Debrecen!— Sporting Life Football (@SportingLifeFC) September 23, 2019
👏 Bare in mind he was 18, making his senior debut against the league's leaders and it came in stoppage time...#TheBest #FIFAFootballAwardspic.twitter.com/gtBdZmeWNb
У головних номінаціях перемогу отримали:
Найкращий гравець - Ліонель Мессі
Найкращий тренер - Юрген Клопп
Також ФІФА визначила символічну збірну року.
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