Відео дня. Найкращий гол року за версією ФІФА

Джерело - Чемпіон.

Напередодні ФІФА визначила героїв минулого футбольного сезону.

У номінації Найкращий гол року перемогу здобув форвард угорського Дебрецена Даніель Жорі, який забив феномнальний гол бісіклетою у ворота Ференцвароша.

😲🏆 Daniel Zsori wins the Puskas award thanks to this incredible goal for Debrecen!



👏 Bare in mind he was 18, making his senior debut against the league's leaders and it came in stoppage time...#TheBest #FIFAFootballAwardspic.twitter.com/gtBdZmeWNb — Sporting Life Football (@SportingLifeFC) September 23, 2019

У головних номінаціях перемогу отримали:

Найкращий гравець - Ліонель Мессі

Найкращий тренер - Юрген Клопп

Також ФІФА визначила символічну збірну року.

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