У ФІФА назвали символічну збірну року

Стала відома символічна збірна року ФІФА

Джерело - Чемпіон.

У збірну року за версією ФІФА потрапили лише два представника Ліверпуля, більшість гравців представляють Реал.

Імена гравців, які удостоїлися місця в команді року, були оголошені під час церемонії вручення нагород за підсумками минулого сезону ФІФА The Best, що відбулася в Мілані.

ФІФА The Best-2019 – символічна збірна року:

Аліссон – Рамос, Де Лігт, ван Дейк, Марсело – Модріч, де Йонг, Азар – Мбаппе, Роналду, Мессі

Нагадаємо, ФІФА визначила найкращого гравця року.

Раніше, Клопп став найкращим тренером сезону, а Аліссон - найкращи голкіпером.