У ФІФА назвали символічну збірну року

Джерело - Чемпіон.
У збірну року за версією ФІФА потрапили лише два представника Ліверпуля, більшість гравців представляють Реал.
Імена гравців, які удостоїлися місця в команді року, були оголошені під час церемонії вручення нагород за підсумками минулого сезону ФІФА The Best, що відбулася в Мілані.
ФІФА The Best-2019 – символічна збірна року:
Аліссон – Рамос, Де Лігт, ван Дейк, Марсело – Модріч, де Йонг, Азар – Мбаппе, Роналду, Мессі
Нагадаємо, ФІФА визначила найкращого гравця року.
Раніше, Клопп став найкращим тренером сезону, а Аліссон - найкращи голкіпером.