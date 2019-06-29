Влада не розгубилася

Гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко разом з дівчиною телеведучою Владою Щеглової проводить відпустку в США.

Пара подорожує по країні, насолоджуючись місцевими красотами, і, звичайно, не обійшла увагою Великий каньйон. Подивитися цю красу Зінченко з дівчиною вирішили з висоти пташиного польоту. Пара на вертольоті оглянула Гранд каньйон, а по дорозі назад футболіст примудрився заснути прямо на борту вертольота.

View this post on Instagram Девушка Зинченко позировала на фоне спящего футболиста 😴 #зинченко #футбол A post shared by @ easyonsport on Jun 28, 2019 at 8:54pm PDT

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