Гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко разом з дівчиною телеведучою Владою Щеглової проводить відпустку в США.
Пара подорожує по країні, насолоджуючись місцевими красотами, і, звичайно, не обійшла увагою Великий каньйон. Подивитися цю красу Зінченко з дівчиною вирішили з висоти пташиного польоту. Пара на вертольоті оглянула Гранд каньйон, а по дорозі назад футболіст примудрився заснути прямо на борту вертольота.
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Девушка Зинченко позировала на фоне спящего футболиста 😴 #зинченко #футбол
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