Футболіст збірної Чилі Гонсало Хара вчора відзначився в черговий раз. Захисник просто зніс ударом ноги вболівальника, що вибіг на поле під час матчу Копа Америки.

Гонсало Хара - той самий футболіст, який під час гри Копа Америка-2015 сунув палець Кавані, вибачте, в дупу, після чого картинно впав від легкого ляпасу уругвайця. Кавані тоді видалили, а чилійці здобули дуже важливу перемогу з рахунком 1:0 і пройшли в наступний раунд.

Нагадаємо, Мессі назвав основну проблему на Копа Америка.

Джерело - Чемпіон.

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