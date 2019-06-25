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Уругвай та Чилі вийшли до чвертьфіналу Копа Америки

Сьогодні 08:12 603 0
Завершилися матчі групи С
Уругвай та Чилі вийшли до чвертьфіналу Копа Америки

Відбулися матчі третього туру групи С Копа Америки, у яких Уругвай та Чилі здобули путівки до чвертьфіналу.

Збірна Уругваю змогла перемогти у матчі проти Чилі із рахунком 1:0 та із 7 очками очолила групу С. Єдиний м’яч у грі забив Едінсона Кавані на 82-й хвилині матчу. У Чилі за підсумками трьох матчів – 6 очок і друге місце у турнірній таблиці.

В свою чергу у іншому матчі групи С Японія зіграла матч внічию із Еквадором – 1:1. Команди обмінялися голами у першому таймі. На м’яч Накадзіма, Еквадор відповів точним ударом Мени.

У підсумку Японія із двома очками зайняла третє місце, Еквадор із одним набраним балом став останнім.

Копа Америки
 
Група С
 
Третій тур

Чилі – Уругвай 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 82 Кавані

Еквадор – Японія 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 15 Накадзіма, 1:1 – 35 Мена

 

Джерело - Чемпіон.

#Уругвай, #Чилі, #Японія
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