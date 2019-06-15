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Європейські ігри. Цікаві факти про змагання в Мінську

Сьогодні 07:00 Valeriy Ruchka 699 0
Європейські ігри. Цікаві факти про змагання в Мінську

З 21 червня увага уболівальників буде прикута до головної спортивної події року - II Європейським іграм. У мультиспортивних змаганнях, які відбудуться з 21 по 30 червня в Мінську, візьмуть участь збірні 50 європейських країн, в тому числі і України.

  Актуально: Європейські ігри: розклад змагань 

До старту Ігор залишилося лічені дні. Які цікаві факти відомі про це масштабній спортивній події?

Доброзичливий талісман

Талісманом Європейських ігор в Мінську стало лисеня з оригінальним ім'ям Лесик. На створення його образу організаторів змагань надихнули білоруська міфологія і персонаж "Маленького принца" Антуана де Сент-Екзюпері - лисеня, який навчив головного героя справжньої дружби.

Медалі з нанотехнологіями

Для II Європейських ігор виготовлено +1084 медалей: по 329 золотих і срібних, і 426 бронзових. На всіх медалях зображений головний символ змагань - квітка папороті, а також літнє сонце: за задумом дизайнерів, променистий елемент повинен нагадувати про час проведення Ігор.

Корпус медалей виконаний зі спеціального сплаву - томпаку. Крім того, при їх виготовленні використовували дорогоцінні метали відповідно до нагороди - золото 24К, срібло 999 проби, а також бронзу. Щоб зробити покриття міцніше, застосували запатентовану технологію білоруських розробників - наноалмази. Для однієї медалі вищої проби їх потрібно квадрильйон.

Діаметр медалі - 9,5 сантиметрів - співвідноситься з кількістю населення Білорусі, яке становить 9,5 мільйонів чоловік. Вага медалі - 540 грамів, товщина - 1 сантиметр.

Вогняна естафета

Перед змаганнями відбулася естафета Полум'я миру, що символізує основні принципи олімпійського руху: взаєморозуміння, дружбу, солідарність, інтернаціоналізм і гармонійний розвиток тіла і духу.

Вогонь II Європейських ігор спалахнув 3 травня в столиці Італії Римі. Всього вогонь нестимуть 450 факелоносців, 100 волонтерів і 10 зберігачів вогню. За 50 днів вони в цілому подолають понад семи тисяч кілометрів - вогонь пронесуть через 55 населених пунктів по території 8 країн: Італії, Словаччини, Словенії, Угорщини, Австрії, Чехії, Польщі, Білорусі. І навіть піднімуть на найвищу точку Європи - гору Монблан.

  Також: На Європейських іграх Україну представлятимуть майже двісті спортсменів 

Українська збірна на Європейських іграх

Всього на Європейських іграх в Мінську виступлять понад 4 тисячі спортсменів з 50 країн. Вони змагатимуться за медалі у 15 видах спорту і 23 дисциплінах. Крім цього, у 8 видах спорту будуть розіграні ліцензії на Олімпійські ігри-2020 в Токіо.

На перших Європейських іграх, які відбулися у 2015 році в Баку, нашу країну представляли 243 спортсмени. Тоді збірна України виступала в 19 видах спорту з 20, завоювала 46 медалей і в загальному медальному заліку посіла 8 місце серед 50 країн.

Цього року 198 українських спортсменів змагатимуться за медалі у 22 дисциплінах. І, сподіваємося, зможуть перевершити свій азербайджанський рекорд.

Джерело - xsport.ua.

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