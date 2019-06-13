Олександр Рибка - допінг, дискваліфікація і сльози Суркіса

До вашої уваги новий випуск програми Бомбардир за 13.06.2019.

Головним гостем у шоу став екс-голкіпер Динамо та Шахтаря Олександр Рибка.

Навігація по випуску:

1:10 Як відбивати пенальті? Секрет Олександра Рибки

4:30 "Не пам'ятаю кінцівку матчу проти Реала після удару в голову від Серхіо Рамоса"

6:45 Допінг і дискваліфікація

9:50 Дворічної дискваліфікації можна було уникнути?

11:00 Про привілеї бразильців у Шахтарі Луческу

12:12 Рибка міг продовжити кар'єру у Франції

16:40 "Агент не дав мені перейти в Дніпро"

17:15 Повернення в Динамо Київ

19:50 Що в Динамо пішло не так?

22:30 Про феномен Шовковського

23:53 Як побороти зайву вагу?

25:40 Найбільший штраф у кар'єрі

30:35 "Взагалі не засмутився, коли йшов з Динамо"

32:00 Найжорсткіша історія з роздягальні Динамо

37:50 Хто, крім Шовковського, ще бив Хачеріді?

39:35 Про клуб, у який ніколи не перейде Олександр Рибка

41:48 "Якби у Федецького була така ж пропозиція від Зеніта, як у Ракицького, він би пішки пішов у Росію"

53:30 КОНКУРС! Вигравай сертифікат на 500 гривень в ресторан Cosmopolite

Раніше Рибка продовжив контракт з Сабаілом.

До цього Олександр відбив пенальті Девіча в матчі чемпіонату Азербайджану.

Джерело - Чемпіон.

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