Олександр Рибка - допінг, дискваліфікація і сльози Суркіса

До вашої уваги новий випуск програми Бомбардир за 13.06.2019.
Головним гостем у шоу став екс-голкіпер Динамо та Шахтаря Олександр Рибка.
Навігація по випуску:
1:10 Як відбивати пенальті? Секрет Олександра Рибки
4:30 "Не пам'ятаю кінцівку матчу проти Реала після удару в голову від Серхіо Рамоса"
6:45 Допінг і дискваліфікація
9:50 Дворічної дискваліфікації можна було уникнути?
11:00 Про привілеї бразильців у Шахтарі Луческу
12:12 Рибка міг продовжити кар'єру у Франції
16:40 "Агент не дав мені перейти в Дніпро"
17:15 Повернення в Динамо Київ
19:50 Що в Динамо пішло не так?
22:30 Про феномен Шовковського
23:53 Як побороти зайву вагу?
25:40 Найбільший штраф у кар'єрі
30:35 "Взагалі не засмутився, коли йшов з Динамо"
32:00 Найжорсткіша історія з роздягальні Динамо
37:50 Хто, крім Шовковського, ще бив Хачеріді?
39:35 Про клуб, у який ніколи не перейде Олександр Рибка
41:48 "Якби у Федецького була така ж пропозиція від Зеніта, як у Ракицького, він би пішки пішов у Росію"
53:30 КОНКУРС! Вигравай сертифікат на 500 гривень в ресторан Cosmopolite
Раніше Рибка продовжив контракт з Сабаілом.
До цього Олександр відбив пенальті Девіча в матчі чемпіонату Азербайджану.
Джерело - Чемпіон.
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