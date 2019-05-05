Рибка продовжив контракт з Сабаілом

Український воротар Сабаіла Олександр Рибка підписав новий контракт з клубом.
Про це повідомляє Azerisport.com.
Нова угода гравця з командою розрахована на два сезони.
Рибка приєднався до Сабаілу в січні нинішнього року в статусі вільного агента, підписавши контракт до кінця сезону. З того часу Олександр провів 11 матчів в чемпіонаті Азербайджану, в яких пропустив 13 голів.
Нагадаємо, що воротар більше не зіграє в нинішньому сезоні, адже травмував коліно в одному з ігрових епізодів в матчі з Габалі. Днями українець переніс операцію.
Нагадаємо, Чорноморець вирвав перемогу у Десни. Також, Олімпік та Ворскла зіграли внічию у 27 турі УПЛ.
Джерело - Azerisport.com.