Гравці Бешикташа U-16 зняли проституток, а вранці повели їх на командний сніданок

Навесні юнацька команда Бешикташа (U16) брала участь в міжнародному турнірі Cup of Rhodes Knights 2019 у Греції. За даними німецького таблоїда Bild, у ніч перед першою грою з Панатінаїкосом кілька футболістів викликали повій прямо в готель, де базувалася їх команда.

Але найцікавіше сталося вранці. Можливо, ніхто з Бешикташа не побачив би повій у готелі, але футболісти чомусь вирішили запросити їх на командний сніданок! Там жінок і помітили тренери, а також деякі батьки інших гравців, які приїхали підтримати дітей.

"Ми всі були шоковані. Це псує імідж футболу, це порушення дисципліни", - сказав один з батьків, пише Bild.

За інформацією видання, гравці, замішані в скандалі (їм, як ви зрозуміли, ще не виповнилося 18), відсторонені Бешикташем від тренувань та ігор. Але в прес-службі клубу відкидають цю інформацію:

"Ми чули про цей сексуальний скандал. Але справа йде не так, як повідомляється у ЗМІ. Наша команда U16 була на Родосі 40 днів тому. Один з гравців запросив свою дівчину в готель, але тренери побачили це і відреагували негайно. Цей гравець був виключений зі складу. У пресі все перебільшують".

Цікаво, що нічний загул футболістів не завадив Бешикташу на наступний день обіграти Панатінаїкос (2:1).

Раніше повідомлялося, що Винуватиця секс-скандалу за участі Неймара втратила докази.

Джерело - Чемпіон.

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