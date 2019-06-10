Винуватиця секс-скандалу за участі Неймара втратила докази

Адвокат моделі відмовиться співпрацювати, якщо вона не надасть докази

Модель Нажила Тріндаді, яка звинуватила форварда збірної Бразилії і ПСЖ Неймара в зґвалтуванні, може втратити юридичну підтримку.

Про це повідомляє As.

Адвокат Даніло Гарсія відмовиться представляти жінку в суді, якщо вона не надасть йому ключовий доказ в даному кейсі. Йдеться про 7-хвилинне відео інциденту з бразильським гравцем. В мережу, нагадаємо, потрапив лише хвилинний ролик.

За інформацією джерела, затягування передачі доказів пов'язано з загубленим гаджетом, на якому була головна зачіпка Тріндаді, яка доводить провину футболіста.

Нагадаємо, Неймара побила дівчина, яка звинуватила його у зґвалтуванні.

Джерело - AS.