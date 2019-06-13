Українські футболісти Динамо-Брест Артем Мілевський та Олександр Нойок кинули виклик модним курортам
Футболісти вирушили на Біле озеро у Брестській області.
Гравці поділилися відеозаписом свого катання на човні під музику з фільму Пірати Карибського моря.
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Раніше Мілевський відпочивав у Грузії разом з Хацкевичем та Шацьких.
Нагадаємо, що Мілевський не забив пенальті за Динамо Брест.
Джерело - Чемпіон.
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