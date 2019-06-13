Українські футболісти Динамо-Брест Артем Мілевський та Олександр Нойок кинули виклик модним курортам

Футболісти вирушили на Біле озеро у Брестській області.

Гравці поділилися відеозаписом свого катання на човні під музику з фільму Пірати Карибського моря.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 88ya chast piratov🙈😂!! @alexander_noiok18 Публикация от timi1010 (@timi1010) 12 Июн 2019 в 8:50 PDT

Раніше Мілевський відпочивав у Грузії разом з Хацкевичем та Шацьких.

Нагадаємо, що Мілевський не забив пенальті за Динамо Брест.

Джерело - Чемпіон.

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