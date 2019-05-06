Нападник Динамо Брест Артем Мілевський не зміг переграти голкіпера ФК Мінськ.

В рамках 6-го туру чемпіонату Білорусі Динамо Брест на виїзді переграв ФК Мінськ (2:1).

До перемоги міг долучитись і український форвард Артем Мілевський, але йому забракло влучності. Вже на 2-й хвилині арбітр поєдинку призначив пенальті у ворота господарів. Пробивати взявся Артем, але голкіпер зумів справитись з пострілом українця.

Після 6-ти турів місцевого чемпіонату Динамо Брест лідирує в турнірній таблиці, маючи в активі 14 очок.

Джерело - Чемпіон.