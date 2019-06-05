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Паньків на посвяті у збірній виконав пісню, під яку раніше виходив Усик

Сьогодні 16:01 Максим Буйдин 479 0
Паньків на посвяті у збірній виконав пісню, під яку раніше виходив Усик
Юрій Паньків

Голкіпер Олександрії Юрій Паньків пройшов традиційну посвяту в таборі збірної України.

Усі новачки в команді Шевченка виконують пісню для партнерів по команді та тренерського штабу. Паньків обрав собі пісню Їхали козаки гурту Тінь Сонця.

Нагадаємо, раніше саме під цю композицію на ринг виходив український боксер Олександр Усик.

Сподіваємось, що воротарські навички Паньківа у збірній України будуть на вищому рівні, ніж його вокальні дані.

Нагадаємо, що Збірна України продовжує підготовку до матчу проти Сербії.

Раніше Лунін відправився у національну збірну.

Джерело - Чемпіон.

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#Паньків
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