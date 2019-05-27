Динамо дізналося можливих суперників у кваліфікації Ліги чемпіонів

Стали відомі можливі суперники київського Динамо у кваліфікації, перемога над якими дозволить столичному клубу потрапити в груповий етап Ліги чемпіонів

Команда Хацкевича почне старт кваліфікації з третього раунду. У другому раунді серед команд, які не стали чемпіонами, в якості сіяних знаходяться Базель, Олімпіакос і ПСВ, а серед несіяних - Вікторія Плзень, Істанбул і австрійський ЛАСК.

Після проходження другого раунду в третьому команди займуть свої місця серед сіяних і несіяних, і в кошику сіяних при цьому буде знаходитися також Порту і Ліон, а серед несіяних - Брюгге і Краснодар.

При цьому, якщо Динамо зуміє пробитися в плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів, то потрапить у кошик сіяних.

Ігри третього раунду кваліфікації ЛЧ відбудуться в серпні. Перші матчі пройдуть 6-7 серпня, а матчі-відповіді - 13 серпня.

Нагадаємо, що стали відомі 25 команд учасників групового етапу Ліги чемпіонів.

Джерело - Чемпіон.