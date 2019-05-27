За який топ-клуб міг грати Ярмоленко, вечеря з Анчелотті, дружба з Шевченком - Бомбардир

До вашої уваги новий випуск програми Бомбардир за 26.05.2019.

Ведучий програми Роман Бебех побував у Лондоні, де зустрівся з одним з найкращих футболістів у історії українського футболу Андрієм Ярмоленком, який нині захищає кольори Вест Гема. Інтерв'ю виявилося наповненим інсайдами та цікавою інформацією.

Конфлікт зі Степаненко, англійський гумор, вечеря з Шевченком та Анчелотті та багато іншого ви можете переглянути на відео.

Нагадаємо, що Ярмоленко розповів про зацікавленість Пеллегріні українськими виборами.

Раніше вінгер повідомив, що не буде готовим на матчі збірної з Сербією та Люксембургом.

Джерело - Чемпіон.

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