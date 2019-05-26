Екс-голкіпер Динамо Олександр Шовковський прийшов на День народження відомого байкера Олександра Сироти у дуже незвичному вбранні

Олександр був одягнений в джинсові шорти, білі гетри по коліно, сірі кеди і сорочку, яку доповнювала краватка. На лівому коліні колишнього футболіста "красувався" медичний пластир.

"Дрес-код заходу завжди повинен бути витриманий! Ми всі родом з дитинства, а перші 50 років даються особливо важко. І я згоден з Ювіляром, що краще не 50 років, а 5 по 10 років", - написав Олександр у своєму Instagram.

Джерело - Чемпіон.

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