Екс-голкіпер Динамо Олександр Шовковський прийшов на День народження відомого байкера Олександра Сироти у дуже незвичному вбранні
Олександр був одягнений в джинсові шорти, білі гетри по коліно, сірі кеди і сорочку, яку доповнювала краватка. На лівому коліні колишнього футболіста "красувався" медичний пластир.
"Дрес-код заходу завжди повинен бути витриманий! Ми всі родом з дитинства, а перші 50 років даються особливо важко. І я згоден з Ювіляром, що краще не 50 років, а 5 по 10 років", - написав Олександр у своєму Instagram.
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Дресс-код мероприятия всегда должен быть выдержан!))) Мы все родом из детства! А первые 50 лет даются особенно тяжело))) И я согласен с Юбиляром, что лучше не 50 лет, а 5 по 10 лет))) Молодец, что родился! Оставайся всегда таким позитивным и жизнерадостным! Будь нам здоров и счастлив! Обнимаю, Братское Сердце!
Джерело - Чемпіон.
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