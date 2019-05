View this post on Instagram

Дресс-код мероприятия всегда должен быть выдержан!))) Мы все родом из детства! А первые 50 лет даются особенно тяжело))) И я согласен с Юбиляром, что лучше не 50 лет, а 5 по 10 лет))) Молодец, что родился! Оставайся всегда таким позитивным и жизнерадостным! Будь нам здоров и счастлив! Обнимаю, Братское Сердце!