Дружина капітана мадридського Реала Серхіо Рамоса, Пілар Рубіо, опинилася в центрі уваги іспанських ЗМІ після публікації відеозапису, яка була знята 14 років тому.

У далекому 2005 році Пілар Рубіо знялася у кліпі, де на камеру повністю зняла з себе весь одяг.

Не зрозуміло, чому саме зараз спливло це відео, але передбачається, що ті зйомки дали Пілар Рубіо поштовх у її кар'єрі, щоб стати сьогодні однією з найбільш впізнаваних жінок в Іспанії.

Нагадаємо, що Рамос за один день зібрав понад мільйон доларів на благодійність.

Раніше Рамос просив Пераса відмовитися від Погба.

Джерело - Чемпіон.

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